Aceptan recusación de Mynor Moto contra juezas para que no conozcan orden de captura

La Sala Tercera de Apelaciones acepto la recusación del ex juez Mynor Moto contra las juezas del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal para que no conozcan la orden de captura en su contra por el caso Libramiento de Chimaltenango.

Los magistrados de la sala Tercera de Apelaciones aceptaron una recusación planteada por el ex juez Mynor Moto en contra de las juezas, Amparo de León y Ruth Camey, del juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, para que ninguna conozca la orden de captura que fue girada en su contra por su presunta vinculación dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

A criterio de Moto, existe enemistad con ambas juzgadoras y eso les imposibilitaba para conocer el proceso.

Con la decisión tomada por la sala, dicha orden se traslada al antiguo juzgado que estaba a su cargo, es decir el juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal, ahora a cargo del juez Geisler Smailly Pérez, quien tendrá a bien conocer el proceso en contra de Moto.

Al momento, se espera que la defensa de Moto solicite que se revoque la orden de captura en contra del ex juzgador.

Si bien es cierto, el caso Libramiento de Chimaltenango lo conoce el Juzgado de Mayor Riesgo C, al momento el Ministerio Público no ha solicitado que dicha orden de captura contra Moto sea trasladada a conocimiento de la juez Silvia de León, quien conoce el caso, y por tal motivo el proceso contra el ex juez está ahora en manos de Pérez.