Así premiaron Baldetti y Pérez Molina a Joviel Acevedo por las manifestaciones

Durante otra jornada de declaración de prueba anticipada por el caso Cooptación del Estado, el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón reveló que el binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, tenían un convenio con Joviel Acevedo para que este organizara bloqueos y manifestaciones, a cambio de apoyarlo financieramente.

Según indicó, el financista del Partido Patriota, Raúl Osoy, restauró la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Además, que Acevedo se benefició con el equipamiento de un apartamento ubicado en dicha sede, por un monto de, por lo menos, Q219 mil.

#DeclaraciónMonzón Exsecretario de Roxana Baldetti asegura que financista del PP, Raúl Osoy, restauró la Casa del Maestro, sede del Sindicato del Magisterio Nacional. Además, que Joviel Acevedo se benefició con el equipamiento de un apartamento ubicado en dicha sede. @CanalAntigua — Sergio Osegueda (@Sosegueda2287) April 20, 2018



“No recuerdo la fecha de una manifestación, y después me dijo, mirá, ya te cumplí, no me la han terminado. Y por eso sé que me enteré del pacto”, declaró Monzón.

Acevedo también habría pedido televisores plasma y otros artículos suntuarios, a cambio de liderar marchas de maestros.

En la diligencia se muestran correos electrónicos enviados por Roxana Baldetti a Juan Carlos Monzón. Explica que algunos se refieren a lancha de regalo para Otto Pérez, valorada en US$202 mil; compra de vehículo marca Jaguar, comisiones y negocios de Baldetti. #CooptaciónDelEstado — CICIG Guatemala ⚖ (@CICIGgt) April 20, 2018

