El ministro Acisclo Valladares pide se agilice el tema de retiro de antejuicio

La solicitud de retiro de antejuicio contra el Ministro de Economía llegó al Congreso hace varios meses, pero el tema aún no avanza y no se ha votado para retirar o no su inmunidad. El funcionario hizo un llamado para que se agilice el tema.

El Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, hizo un llamado a los diputados del Congreso de la República, para que conozca el informe de la Comisión Pesquisidora sobre la solicitud de antejuicio en su contra por un caso de supuestas escuchas telefónicas, investigación llevada en su momento por la CICIG y el Ministerio Público.

Pero el tema no avanza en el Legislativo y mientras tanto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, ya presentó una segunda solicitud de antejuicio, por indicios que relacionan a Valladares con actividades de blanqueo debido a que manejó las acciones de 3 sociedades Off Shore con sede en Panamá.

Según los documentos de la fiscalía, estas recibieron recursos ilícitos relacionados con Gustavo Alejos, que a su vez recibió sobornos de empresarios.

También explica la investigación preliminar que es necesario aclarar por qué Valladares obtuvo acciones de sociedades de Gustavo Alejos, que en 2011 recibieron transferencias por pagos de sobornos del mismo empresario.

El Ministro de Economía asegura que no ha buscado acercamientos con ningún diputado sobre este tema.

Comentarios

comentarios