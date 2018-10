Actriz clonó dos veces a su perrita, pero no fue como esperaba

Cuando la actriz Barbra Streisand pensó en clonar a su fallecida perrita, Samantha, creyó en que la tendría de nuevo con ella.

Sin embargo, físicamente la clonación fue todo un éxito, no así en las personalidades.

Tanto era el amor por su perrita, que Barbra no solo hizo un clon, sino dos, Miss Scarlett y Miss Violet.

No son iguales a su perrita

“Tienen diferentes personalidades. Estoy esperando a que se hagan mayores para poder ver si tienen los ojos marrones y la seriedad (de Samantha)”, dijo la actriz.

Los canes son de raza Cotón de Tulear, de tamaño miniatura y que se caracteriza por poseer un manto de pelo muy suave que los hace asemejarse a una bola de algodón.

“La única forma en que podía encontrar otro perro con el pelo rizado era si la clonaba… Y no, no son el mismo animal. En realidad, se parecen a ella, pero no puedes clonar un alma”, expresó Barbra.

La actriz dijo que debieron sacrificar a su mascota en 2017, lo que fue devastador, “pero el veterinario tenía un kit especial para extraer unas pocas células del interior de su mejilla y de su pequeña barriga. Eso fue todo”, agregó

