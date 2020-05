Actualización: al menos 11 muertos en accidente de avión en Pakistán

Un vuelo de Pakistan International Airlines se estrelló en Karachi el viernes con 99 pasajeros y ocho miembros de la tripulación a bordo.

Al menos 11 cuerpos han sido recuperados y llevados a un hospital de Karachi.

El vuelo despegó de Lahore y debía aterrizar en Karachi antes de desaparecer del radar. El Airbus A320 se estrelló contra la Colonia Modelo.

Las fuerzas armadas de Pakistán trasladaron un equipo de búsqueda y rescate desde Rawalpindi al lugar del accidente.

“Las ambulancias militares [están] ocupadas rescatando heridos y brindando la atención médica necesaria”, dijo un portavoz militar en Twitter.

Karachi Plane Crash Updates: PRCS Ambulances with Emergency Response Teams are deployed at crash site and taking part in resuce and relief operation.The volunteers are working alongwith rescue and relief teams, recovering dead bodies from debris.#KarachiPlaneCrash #PRCSResponse pic.twitter.com/LFvtrahYNn

— Pakistan Red Crescent (@PRC_official) May 22, 2020