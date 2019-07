Este es uno de los acuerdos sobre migración que podrían firmar EE.UU. y Guatemala

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. publicó un comunicado, en el cual señala un acuerdo en específico sobre migración, que está «trabajando» con el gobierno de Guatemala.

Según el comunicado, el objetivo es «brindar mayor protección a los trabajadores guatemaltecos H-2A», o trabajadores agrícolas temporales, por medio de establecer un programa registrado y regulado de Reclutadores de Trabajadores Extranjeros y así «promover la transparencia y la rendición de cuentas de quienes puedan operar como tales en Guatemala».

Con ello, según el texto, ambos gobiernos buscan «mitigar un importante factor de migración irregular a los EE. UU.» como lo es el trabajo legal.

Resalta que el gobierno de EE.UU. daría prioridad a los connacionales que soliciten este tipo de visas y realizarán una campaña para promover el programa H-2A en asociación con el Ministerio de Trabajo de Guatemala, «centrándose en la contratación de personal calificado».

In recent months, DHS has entered into several agreements with our Guatemalan counterparts to help stem the flow irregular migration and ensure the safety and protection of vulnerable populations, especially children. Find out more here: https://t.co/8f6X5G3aUv pic.twitter.com/MGmPT6rrxX

— Homeland Security (@DHSgov) 22 de julio de 2019