Acuña: “Tengo motivos para rescindir el contrato, a Sanarate no regreso”

El delantero mexicano Isaac Acuña es uno de los jugadores que Comunicaciones pretende fichar para el torneo Clausura 2018, sin embargo, por temas administrativos aún no ha sido presentado oficialmente, aunque ya se presentó a los entrenamientos y jugó el partido amistoso del fin de semana ante Nueva Concepción en el estadio José Luis Ibarra.

Tomé la decisión de rescindir mi contrato con Sanarate porque tengo mis motivos. Yo mismo me presenté a la federación y con mi abogado se trabajó para la rescisión del contrato. Ya entregué los documentos y ahora solo espero la solvencia. Todavía no firmo contrato con Comunicaciones, solo estoy entrenando y si la federación no quiere darme la solvencia me tengo que quedar seis meses sin jugar porque a Sanarate no regreso”, expresó el mexicano ante la cámara de Antigua Sports.