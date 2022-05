Acusan a jugador de Yankees de comentario racista contra Tim Anderson

Durante la victoria de los Yankees de Nueva York por 7-5 sobre los White Sox de Chicago este sábado, el tercera base de los Yankees, Josh Donaldson, quien es blanco, hizo un comentario racista al campocorto de Chicago, Tim Anderson, quien es negro, dijo el manager de los White Sox, Tony La Russa, a periodistas.

«Hizo un comentario racista y eso es todo lo que voy a decir», dijo La Russa a periodistas después del partido, añadiendo que la acusación es «tan fuerte como se presenta».

La Russa no dio detalles sobre lo que se dijo, pero Anderson, de 28 años, que ha jugado todas sus siete temporadas en las Grandes Ligas (MLB) en Chicago, dijo que Donaldson le llamó «Jackie» (Robinson) de manera irrespetuosa.

«Intentaba llamarme Jackie Robinson, en plan ‘¿Qué pasa, Jackie?'», dijo Anderson después del partido. «Yo no juego así. No estaba molestando a nadie hoy, pero él hizo el comentario y fue irrespetuoso. No creo que fuera necesario. Fue innecesario».

Jackie Robinson fue el primer jugador negro en las Grandes Ligas.

En la quinta entrada, los bancos de ambos equipos se levantaron después de un enfrentamiento verbal entre Donaldson y el catcher de los White Sox, Yasmani Grandal, en el plato de home.

Donaldson pareció señalar a Anderson, que estaba jugando en el campo, y ambos banquillos se levantaron. Anderson tuvo que ser sujetado por sus compañeros de equipo. Ambos grupos fueron amonestados, pero nadie fue expulsado del partido.

Anderson dijo que no era la primera vez que Donaldson le hacía el comentario durante el partido. «Sucedió en el primero —la primera vez que se colocó— y se lo perdoné esa vez. Luego volvió a ocurrir, y fue algo inapropiado. No tenemos que jugar así», dijo Anderson.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de La Russa de que el comentario era racista, Anderson estuvo de acuerdo, diciendo: «En esa misma línea, sí».

Donaldson, después del partido, admitió haber llamado a Anderson «Jackie», pero negó cualquier intención racista con el comentario.

«No tratamos de iniciar ninguna pelea ni nada por el estilo», dijo Donaldson a periodistas después del partido. «Obviamente, él consideró que fue irrespetuoso y miren, si lo fue, me disculpo porque eso no es lo que estaba tratando de hacer por ningún motivo».

Donaldson añadió que abordaría la situación con Anderson, pero que no estaba seguro de la «voluntad» de este último para hacerlo.

Donaldson afirmó que había sido una broma entre los dos, y dijo que habían bromeado sobre el tema previamente después de la entrevista de Anderson en 2019 con Sports Illustrated, donde se llamó a sí mismo «el Jackie Robinson de hoy».

«De alguna manera me siento como el Jackie Robinson de hoy», dijo Anderson en 2019, mientras decía que quería devolver la «diversión» al béisbol. «Eso es enorme para decirlo. Pero es genial, amigo, porque él cambió el juego, y siento que estoy llegando a un punto en el que necesito cambiar el juego».

Hay una historia reciente entre Anderson y Donaldson. En un juego entre los Yankees y los White Sox el fin de semana pasado, los dos jugadores chocaron en un intento de ponche en la tercera y Anderson se opuso a la marca de Donaldson.

