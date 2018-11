Acusan al Bayern Munich de racismo por foto de fiesta

El club de fútbol más exitoso de Alemania, Bayern Munich, se enfrenta a un aluvión de críticas luego de publicar una foto en su cuenta de Twitter de la fiesta de Halloween de un jugador.

En la foto, un jugador parece estar usando un atuendo árabe tradicional y sostiene una caja que parece un paquete bomba, con calcomanías de precaución y cables saliendo de la caja.

CNN contactó al Bayern para obtener un comentario sobre la imagen, que provocó acusaciones de racismo en Twitter.

El brasileño Márcio Rafael Ferreira de Souza, conocido como “Rafinha”, publicó una disculpa en su cuenta oficial de Twitter.

Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD

— Rafinha Official (@R13_official) 1 de noviembre de 2018