Adele anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

«Ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi 3 años», escribió la cantante. «En realidad, todo lo contrario. Confío en la rutina y la coherencia para sentirme segura, siempre lo he hecho.

Y, sin embargo, allí estaba yo a sabiendas, incluso de buena gana, ¡arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior!».

Ella continuó: «He aprendido muchas verdades caseras sobre mí en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas.

Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente encontré mi sentimiento de nuevo. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida».

Se despidió con: «El hogar es donde el corazón está x».

El álbum es el primero de Adele desde 2015.

El primer sencillo del álbum, «Easy On Me», se lanzará el viernes.

Vea también

Fuente: CNN