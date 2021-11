Adele ayuda con una propuesta de matrimonio sorpresa en programa especial

Adele podría ser la reina de decir la verdad a nuestros corazones rotos, pero fue su papel de unir a dos personas lo que se robó el espectáculo durante su especial de CBS del domingo por la noche.

Esto fue lo que ocurrió: un hombre se acercó a lo que él creía que era un programa –pero en realidad era un «programa falso», dijo Adele– para ayudarlo a proponerle matrimonio a su novia con la que lleva siete años.

Pasaron el día haciendo un picnic en la zona cercana al concierto de Adele y la noche culminaría con una propuesta.

El plan funcionó, con resultados adorables.

«Si hacen ruido, los mato», dijo Adele a la multitud, que incluía a celebridades como Lizzo y Melissa McCarthy.

Cuando le quitaron los auriculares con cancelación de ruido y la venda de los ojos, la mujer quedó atónita.

«¿Es esto real», preguntó. «¿Quienes son esas personas?».

El hombre hizo la propuesta, ella aceptó y Adele salió desde las sombras antes de empezar a cantar «Make You Feel My Love».

«Está llorando sin parar», dijo Adele en un momento a mitad de la canción.

Oh, your proposal sounds nice…But let me tell you about the time my husband proposed to me at #ADELE One Night Only in front of the biggest stars in the world.

No biggie. 💍 pic.twitter.com/bkOGYelIk1

— CBS (@CBS) November 15, 2021