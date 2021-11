Adele pidió algo especial por su álbum «30» y Spotify aceptó

Cuando se trata de su arte, Adele tiene una forma particular de hacer las cosas. La cantante cree que las canciones de un álbum deben escucharse en el orden en que están dispuestas, y ahora consiguió que el gigante del streaming Spotify se ponga de su lado.

Tras el lanzamiento de su cuarto álbum, «30», el botón de reproducción aleatoria ya no es la opción por defecto para escuchar el álbum en Spotify, sino que los oyentes escucharán las canciones en su orden.

«¡Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria!», escribió Adele en Twitter el domingo. «No creamos álbumes con tanto cuidado y pensamos en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias, Spotify, por escuchar».

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021