Adicta a la comida logra bajar 140 libras ¡Se ve maravillosa!

Una mujer adicta a la comida rápida confesó que ha perdido 140 libras después de deshacerse de cambiar sus hábitos alimenticios.

Kathryn Mulkern se comía un muffin para el desayuno todos los días y 20 nuggets, una hamburguesa doble con queso y papas fritas grandes para la cena.

Camino hacia la muerte

La mujer de 39 años se engañó a sí misma pensando que saltarse el almuerzo era una opción saludable.

Pero pronto sufrió episodios de depresión y ansiedad mientras acumulaba kilos de peso.

A veces ella variaba su dieta con la comida ocasional de diferentes restaurantes.

Fue solo cuando visitó a su médico que a Kathryn le dieron una llamada de atención severa, pero necesaria.

Estaba comiendo hacia una muerte prematura, le reveló el doctor.

El médico le advirtió que su presión sanguínea se había disparado a un máximo histórico y que sus niveles de colesterol estaban llegando a niveles peligrosos.

Un cambio total

Decidida a hacer algo por su mala salud y obesidad , se inscribió en Weight Watchers en 2014.

Y cinco años después, ella ha perdido casi la mitad de su peso corporal y encontró una nueva pasión: el gimnasio.

Perdiendo 140 libras y bajó seis tallas de ropa; ahora dice que se siente «más segura que nunca» con su físico y nueva apariencia.

«Me da asco lo que solía comer; me estaba matando lentamente con cada bocado. Cuando bajé de peso, me sorprendió lo que el cuerpo humano era capaz de hacer y me enamoré de levantar pesas», comentó.

«Ya no se trata del número en la escala para mí, es cómo me siento por dentro, que es saludable y bueno. Me siento bendecido de estar viva», aseguró.

Agregó que a medida que crecía, «continuó comiendo dulces y luego comida rápida cuando me mudé de la casa de mi familia».

«Fue más fácil pasar a un restaurante de camino al trabajo y, a mi regreso, sabía que era obesa, pero pensé que si me saltaba el almuerzo, estaría bien comer de más en la noche», relató.



La dieta de Kathryn antes

DESAYUNO Muffin salchicha y huevo con queso, dos papas fritas grandes y una bebida gaseosa grande

CENA 20 nuggets, hamburguesa doble, papas fritas grandes y gaseosa grande

MERIENDAS DE NOCHE rosquillas / pasteles / helado

La dieta de Kathryn ahora

DESAYUNO Café negro, batido de proteínas, dos wafles bajos en grasa y media taza de arándanos

MERIENDA Pepino en rodajas, zanahoria rallada y frutos secos

ALMUERZO Ensalada de pollo a la parrilla con aderezo

CENA Ensalada o pollo, verduras y arroz o pescado en pequeñas cantidades

VIERNES una rosquilla

