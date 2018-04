Afición de la Juve aplaude de pie a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo demostró nuevamente su capacidad goleadora al marcar de chilena al mejor portero en la historia del fútbol, Gianluigi Buffon. Su anotación provocó que la afición local se pusiera de pie para aplaudir al delantero portugués.

Este 3 de abril 2018, CR7 brilló nuevamente ante la Juventus por los cuartos de final de la Champions League. El delantero del Real Madrid deleitó a propios y extraños anotando un doblete para dar el triunfo a su equipo.

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, destacó los aplausos de sus aficionados en el estadio turinés al gol de chilena de Cristiano Ronaldo, en la derrota de su equipo por 3-0, en la ida de cuartos de final de Champions.

“Los aplausos son una bella lección de los ‘tifosi’ de la Juventus a todo el mundo. El fútbol es un espectáculo. Cuando tienes 22 o 30 jugadores de alto nivel y ves un remate como este, está bien aplaudir”, afirmó Allegri.

“No sé si el gol de Ronaldo es el mejor de la historia del fútbol, pero realmente es un gol extraordinario. Solo puedes felicitarle por lo que está haciendo en el presente”, añadió.

Are you f'ing kidding me! Cristiano Ronaldo ladies and gentlemen. #RealMadrid #ChampionsLeague pic.twitter.com/4aKZiS4dim

— Zack Hümmel (@zhummm) April 3, 2018