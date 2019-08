Esta es parte de la agenda de Kevin McAleenan en Guatemala

El secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin K. McAleenan, ya se encuentra en Guatemala, y se han dado a conocer algunos puntos de su agenda en el territorio nacional.

Hoy miércoles 31 de julio, McAleenan, se reunirá con funcionarios de gobierno para darle seguimiento al acuerdo migratorio firmado el pasado viernes con Guatemala, además para analizar otras iniciativa que detengan el flujo irregular hacia el país del norte.

Como punto siguiente de su agenda, el funcionario tendrá encuentros con empresarios, líderes políticos y comunitarios, integrantes de Oenegés y diplomáticos de su país.

Su visita termina este jueves 1 de agosto, aunque esto y otras de sus actividades, no están confirmadas.

McAleenan visitó Guatemala el pasado 26 de junio, para discutir con funcionarios del Triángulo Norte, temas de seguridad y migración.

