¡Por unos segundos! Agentes de policía en Texas se salvan de explosión

Los policías no se lo esperaban, pero cuando llegaron a esta casa en Texas se salvaron de morir por unos segundos.

Una cámara que portan los policías grabaron todo y registraron el momento en el cual arriban los vehículos a la propiedad. En ese instante, una explosión rompe la quietud y pedazos de la casa salen volando.

Los agentes de la policía de Hurst, Texas, recuerdan una gran ola de calor y un golpe. “Había muchos escombros saliendo de la casa; el techo explotó y muchas cosas salieron encendidas hacia nosotros”, señaló el oficial Travis Hiser.

We’ve received requests for the video files from the house explosion on 4/7. Here’s a brief video clip from Officer Hiser’s dash cam footage that we are able to release. We are thankful that the victims are stable & expected to recover. Our hearts go out to them & their family. pic.twitter.com/k7LCOrOtLn

— Hurst PD (@HurstPoliceDept) 18 de abril de 2018