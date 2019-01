Hombre agrede a empleada de restaurante por no encontrar pajillas

Una nueva ley sobre las pajillas de plástico tuvo consecuencias inesperadas cuando un hombre atacó a una empleada en una cadena de comida rápida.

El hombre acababa de recibir su pedido en un restaurante de San Petersburgo el lunes por la noche y se molestó porque no había pajillas de plástico en la zona de condimentos.

Fue entonces cuando regresó al mostrador y se enfrascó en una acalorada discusión con una empleada.

Un video muestra cómo se acerca al mostrador y sujeta a la joven.

Fue a parar a la cárcel

Al final de la noche, Daniel Taylor, un hombre sin hogar de 40 años, fue arrestado por dos cargos de agresión simplificada, según una declaración jurada del Departamento de Policía de San Petersburgo.

El 1 de enero entró en vigor una ordenanza que exige a los clientes que pidan las pajillas si así lo desean.

Es una forma de que las empresas se ajusten antes de que entre en vigencia una prohibición de pajillas de plástico de un solo uso en enero de 2020.

Taylor alegó que los empleados no estaban haciendo su trabajo. “Ella le dijo que no se nos permitía tener (pajillas) en el vestíbulo, pero que podía tener una si la pedía. Él dijo que no existía tal ley. Empezó a intercambiar palabras mezcladas con insultos que no voy a repetir”, narró una testigo.

“Miré mi cámara y pensé que podría necesitar grabar esto porque había poca gente en la tienda. Tan pronto como se acercó a ella, apreté el botón de grabar. Él alargó la mano e intentó sujetarla y golpearla”, agregó.

La discusión comenzó por las pajillas

Como se ve en el video, Taylor se inclinó sobre el mostrador y sujetó rápidamente por el cuello de la camisa a Yasmine James, que estaba en la caja registradora.

Segundos después, James comenzó a golpear al hombre. Se abrazaron mientras la mujer se defendía. Los puños volaron y también los improperios.

Se escucha a gente que decía “para” y “déjala ir”. Los empleados tardaron casi 15 segundos en separarlos.

James gritó y maldijo al hombre mientras un colega se la llevaba, mientras que el agresor llamó a un empleado varón del lugar para hacerle una pregunta.

James volvió a buscar su teléfono y Taylor gritó: “Quiero que la despidan ahora mismo”.

“No, vas a ir a la cárcel. Tú me pusiste las manos encima primero”, respondió la empleada.

Taylor le lanzó más insultos y dijo que solo estaba intentando hacer una pregunta. Otro empleado le pidió que se retirara del local.

Antes de abandonar el restaurante, indicó la Policía, el hombre golpeó en el estómago a otra empleada que estaba cerca de la salida.

James no resultó herida, según la declaración jurada. Tateona Bell, la empleada que recibió un puntapié, se quejó de dolor después.

El hombre llamó a la Policía

Poco después del incidente, Taylor llamó a la Policía para quejarse de que lo golpearon repetidamente en la cabeza, dijo la portavoz de la institución, Sandra Bentil.

“Cuando los agentes llegaron, reconocieron a Taylor del video y lo arrestaron”, informaron las autoridades.

Bentil dio a conocer que el motivo del ataque aún está siendo investigado.

