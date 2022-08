Agresor de mujer captado en video no se presenta y ahora buscan capturarlo

Leonel Alexander García, quien supuestamente es la persona captada en video en el momento que golpeaba a una mujer en Ciudad San Cristóbal, no se presentó a la audiencia de primera declaración por lo que mantienen vigente la orden de captura en su contra.

Por segunda vez, Leonel Alexander García, quien es buscado por supuestamente ser la persona grabada en video en el momento que le propicia una golpiza a una mujer a las afueras de su residencia en Ciudad San Cristóbal no se presentó a la audiencia de primera declaración que el mismo había solicitado para solventar su situación legal tras los hechos ahora investigados.

Según indicó el juez, no hubo ninguna excusa ni del sindicado ni de su abogado defensor por lo que debe dejar vigente la orden de captura en su contra.

García supuestamente se puso a disposición de juez competente para no ser detenido, sin embargo este no se ha presentado a las audiencias programadas para el pasado 3 de agosto y este 5 de agosto, por lo que el juez tomo la decisión de mantener firme la orden de captura en su contra emitida el pasado 28 de julio y asegurar que ya no se le dará la oportunidad de que se presente por voluntad propia.

La audiencia de primera declaración se realizará hasta el momento en el que este sea detenidos, indicó.