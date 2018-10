Ahora sí estoy en Barcelona, dice Neymar

El astro de Brasil y del PSG, Neymar, se burló de los comentarios y chismes que le ligan al Barcelona, por medio de un video en su cuenta de Instagram.

“Ahora sí estoy en Barcelona”, adujo el brasileño enfatizando el rechazo que mostró el sábado por los rumores de su regreso a la Ciudad Condal.

En esa ocasión, también utilizó la misma red social para acallar los rumores. Además, por medio de una historia dejó en claro que no piensa fichar con el club catalán o con el Real Madrid.

Calificó de fake news las noticias vertidas sobre todo en medios catalanes, y por otra parte dejó en claro que no se encontró con su exnovia.

“Me hubiera gustado ser Superman, pero no puedo estar en dos sitios en el mismo momento. No me puedo teletransportar”, dijo, al referirse a su ausencia con el PSG el sábado en la goleada al Amiens.

En el video publicado hoy, Neymar aparece con Arthur, un gran amigo suyo desde la selección suramericana.

El centrocampista azulgrana aseguró que Neymar lo animó a fichar con el club catalán, pues le había hablado “maravillas del Barça”.

