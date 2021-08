Al menos 18 mil personas han ingresado al Hospital Temporal Parque de la Industria durante pandemia

Más de 18 mil personas han ingresado al Hospital Temporal Parque de la Industria en lo que va de la pandemia del COVID-19.

Las imágenes hablan por sí solas. La situación del Hospital Temporal Parque de la Industria se vio revelada tras la divulgación de fotografías que evidenciaron la saturación de pacientes, incluso se observa a los pacientes en el suelo.

En ese sentido, autoridades del hospital temporal, se refirió sobre las fotografías que circularon en las redes sociales, indicando que ese día solo se dieron 3 egresos, lo que causó que falta disponibilidad de camas para los pacientes.

Incluso, mencionó que dicha situación ya fue solventada.

A pesar de ello, en tan solo un año, dicho hospital atendió a 18,203 personas, de las cuales 7,097 fueron hospitalizadas. De esta cifra, 1,358 fallecieron a causa del coronavirus, esto es equivalente al 19% de las personas hospitalizadas. De los pacientes fallecidos, 800 corresponden a este año.

La directora del hospital señaló que la atención a los pacientes no solo requiere camas, sino que también personal de enfermería y médico, ya que necesitan completar el personal con 816.

La directora aclaró que en los últimos días ha habido un descenso de ingresos al hospital y no porque no haya personas enfermas, sino que ya no están buscando asistencia médica.

Además señaló que en su mayoría, los pacientes que acuden al lugar son de los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.