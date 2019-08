ALas845: análisis de capturas de exfuncionarios del TSE y secreto bancario

En #ALas845 se realizó el análisis sobre las capturas de exfuncionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestas anomalías en la primera vuelta electoral.

La Fiscalía contra Delitos Electorales del MP coordinó junto a la PNC la captura del ex director y ex subdirector de Informática del TSE.

Gustavo Adolfo Castillo González y Benny Obdulio Román Chanquín son señalados por los delitos de destrucción de registros informáticos e incumplimiento de deberes.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal y conocieron sus motivos de detención.

La audiencia de primera declaración está programada para hoy por la mañana para ver si son ligados a proceso.

Mientras tanto, en el programa #ALas845 Carmina Valdizán y Mariano Rayo cuestionaron sobre el tema a sus invitados, Omar Barrios y José Toledo.

"Yo veo muy poca posibilidad que pueda afectar, porque no tenemos el caso en nuestro poder, ellos debieron haber sido citados no aprehendidos. No debiera afectar lo que suceda en el evento electoral el siguiente domingo", José Toledo. pic.twitter.com/D57WQHGqhC — Canal Antigua (@CanalAntigua) August 8, 2019

Según Omar Barrios, dijo que en el país «Avances macro no hay como quisiéramos, tenemos un sistema informático mal diseñado, el personal y las empresas no fueron las adecuadas, como autoridades tienen que tener control de todo, esto no se trata de un fraude electoral».

Y Toledo agregó que «Este es un fallo general, electoral, es un fracaso dentro del sistema».

Vea la entrevista:

Análisis sobre secreto bancario

Los invitados en el set fueron Juan Carlos Casellas y José Domingo Paredes, quienes tocaron a fondo el tema del secreto bancario.

Paredes explicó que «Hay que considerar que el artículo como tal permite que la administración tributaria pueda solicitar por medio de un juez información de los cuentahabientes» y que todo lleva un proceso legal.

Agregando que «Aquí juega un rol muy importante porque la existencia de duda razonable debe justificarse ante un juez, quienes deben ser muy exigentes para saber de los indicios que propician esa duda, deben existir garantía de esa confidencialidad de información».

Para ampliar ese conocimiento, Casella comentó su aflicción porque «Son jueces especializados en la materia tributaria, me preocupa el momento en que se puede tener esa duda razonable, pero ya con la sentencia la puede tener la autoridad fiscal mucho antes, no va a informar, todo se va a producir a espaldas del contribuyente «.

Aunque afirmó que «La ley es clara, es una decisión de lo que se denomina autoorganización de la autoridad fiscal. Entonces tendrá que tener una coordinación y cómo se ejecutarán esas notas».

Comentarios

comentarios