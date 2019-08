ALas845: análisis de los desafíos del nuevo gobierno

Durante el programa #ALas845 se realizó en análisis de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei.

En el set se hicieron presentes Carlos Hoffman y Jorge Ceballos para dar a conocer su postura sobre los retos que sobre caen en el periodo 2020-2024.

Según Jorge Ceballos, «El gobierno electo tiene un gran margen de oportunidades de cambiar muchas cosas. Alejandro Giammattei tiene la oportunidad de darle un aire a la democracia», si tiene dedicación en ello.

Por otra parte, Carlos Hoffman asegura que «Todavía no estamos eligiendo, seguimos manifestando con el voto, es precisamente el antivoto… eso no es bueno para la democracia. Esto determinó la ganancia de un candidato sobre otro», por lo que los guatemaltecos están eligiendo a quién no quieren como presidente; en vez de a quien sí, dio a entender.

"Sumando solo las alianzas, no son suficientes para aprobar un presupuesto. Van a ver de que formar doblar las cosas a su favor. El presupuesto es el plan de gobierno, lo modifica", Carlos Hoffman. pic.twitter.com/28i9GKeW9l — Canal Antigua (@CanalAntigua) August 14, 2019

Por el mismo tema, Ceballos comentó que: «Seguimos votando por miedo, votar solo porque ella tiene esta historia, tenemos que votar por ideas, por programas. Yo insisto en que hoy estamos en una oportunidad para que los demás partidos digan: tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas».

Con relación al gobierno actual, Hoffman analizó que «Es un desafío muy grande después de la calamidad de Jimmy Morales, está en un estado bastante malo la calidad en la que se entrega el país».

Vea la entrevista completa:

Comentarios

comentarios