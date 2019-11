ALas845 análisis sobre señalamientos de Thelma Aldana y cancelación de partido FCN-Nación

En el programa #ALas845 se realizó el análisis sobre los señalamientos hechos por Thelma Aldana a la actual Fiscal del MP, Consuelo Porras, y la cancelación del partido FCN-Nación.

Por medio de tuit publicado el martes, Thelma Aldana hizo señalamientos contra la actual Fiscal General del Ministerio Público.

En la publicación decía que Porras tenía conocimiento del peligro de muerte que corrí Aldana y que no tomó ninguna acción ante ello, como informarla.

Parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar contra mi vida, no me previno, no investigo y violo resolución de la CIDH me dejo sin seguridad. Me persigue con hechos falsos!! Del lado de quien está ?

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) November 5, 2019