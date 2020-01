ALas845 Balance de la gestión de Sandra Jovel al frente del MINEX

En el programa #ALas84 se realizó un análisis sobre el balance de la gestión de Sandra Jovel al frente del Ministerio de Exteriores (MINEX).

En su primera reunión de Gabinete de Gobierno, el presidente Alejandro Giammattei dio más detalles de la conformación de la entidad anticorrupción y criticó de nuevo a Sandra Jovel.

El mandatario desmintió que Sandra Jovel entregara el cargo al actual canciller, Pedro Brolo.

«Buscamos los anexos del acuerdo migratorio con EE.UU., entre todos los papeles que dejaron, pero no los encontramos. No dejaron mucho», agregó.

Según Giammattei, trataron de aparentar la formalidad en la entrega del cargo, pero no ocurrió.

«Solo nos pasaron un acta, y ordenamos que esa acta no se refrendara. Le pedimos a Contraloría que tomara esto en cuenta», dijo.

El análisis

Jovel dijo que durante el tiempo como canciller «Se abrieron 8 consulados en Estados Unidos y 2 en México» y «Se buscó dignificar al funcionario que vivía en el exterior».

Ante las críticas del actual jefe del Ejecutivo, dijo que “Como Presidente de la República, Alejandro Giammattei tiene el derecho de quitar y poner las personas que él considera idóneo para el puesto de trabajo».

También comentó que «Un acuerdo sobre tercer país seguro no van a encontrar porque no existe» y que “El acuerdo y los anexos los tiene gobernación”.

#CAJovel “No hay que confundir la diplomacia con servilismo” pic.twitter.com/vh0Cc2qQEn — Canal Antigua (@CanalAntigua) January 17, 2020

Por los ataques durante su gestión en el MINEX, Sandra Jovel dijo que «Lastimosamente la mayoría de ataques hacia mi persona venía de mujeres».

Pero que ella está «Muy honrada y satisfecha de haberle servido al presidente Morales» y que «Firme mi acta el 14 de enero a las 8:15 de la noche, estuve en Cancillería».

«Lo único que yo me lleve del Ministerio fueron mis fotos y no me lleve más nada», añadió.

Vea la entrevista:

#ALas845 Guatemala romper relaciones con Venezuela

Gobierno de Guatemala romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, además, anuncia acercamiento con Belice.

El Presidente Alejandro Giammattei dijo que sostuvo una reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y producto de esa reunión, comunicó que se romperán relaciones diplomáticas con Venezuela, pues es un tema preocupante para nuestro país.

Agregó que se informará al Embajador de Guatemala en Venezuela para que se retire de ese país y por lo tanto estaría cerrando la embajada cortando así todo vínculo.

El análisis

En el set nos acompañaron los catedráticos universitarios Nicholas Virzi y Rodrigo Montúfar, para hablar sobre el tema.

Rodrigo Montúfar explicó que «Desde el punto de vista del Derecho Internacional, antes de llegar a una ruptura internacional hay situaciones previas» y que «Existe la posibilidad de cerrar la embajada sin romper las relaciones con el país».

Según Montúfar, «Guatemala ni gana ni pierde, al igual que Venezuela ni gana ni pierde» al romperá relaciones diplomáticas.

A lo que Nicholas Virzi aportó que «El Derecho Internacional no obliga a países a tener relaciones» y calificó de «Excelente la movida del presidente Giammattei».

Vea la entrevista completa (minuto 34):

Comentarios

comentarios