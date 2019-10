Ayer viernes 4 de octubre, en nuestro análisis de #ALas845, conversamos sobre que la CC suspende dos artículos del acuerdo del trabajo a tiempo parcial.

Para efecto del tema, en estudios nos acompañó María Isabel Salazar, abogada Laboralista; así como también, el ex magistrado CSJ, Luis Fernández Molina.

Con la conducción del programa a cargo de Mario Rosales y Carmina Valdizán, se abordó la problemática.

El análisis sobre la CC

“Esta es una expresión más de esa constante lucha, el problema se reduce a salario mínimo”, refirió Luis Fernández Molina.

Ya que según el ex magistrado Fernández, eso es el eje principal sobre este acuerdo sobre trabajo a tiempo parcial.

Ante esto, la licenciada María Isabel Salazar, se orientó más sobre lo que se establece en el código laboral.

En el mismo, Salazar indicó que ha habido una mala interpretación sobre lo que significa una semana laboral.

“Cuando la Constitución establece que no es así, ha sido una falta de interpretación”, aseveró la abogada laborista.

Por otra parte, Fernández Molina continuó hablando del por qué el salario mínimo es el problema y esto comentó:

“Por ejemplo, las empleadas domésticas pueden ir a reclamar no su tiempo sino el reajuste, este acuerdo legaliza menos del salario mínimo en función de un estudiante”.

Esto en relación de que dicho acuerdo afecta a las personas que ganan el salario mínimo, ya que en sí el objetivo es otro.

Ya que el fin que se persigue es que el trabajo de tiempo parcial vaya orientado directamente a jóvenes.

“Las prestaciones proporcionales no eran constitucionales, legalmente no se puede, no es viable, la aplicación del tiempo parcial tiene una coyuntura importante en la semana laboral”, aseveró María Isabel Salazar.

