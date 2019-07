En #ALas845 junto a Mario Rosales y Christians Castillo, se tuvo a bien hacer un análisis con respecto a coyuntura nacional.

Para efecto de ello, estuvieron Jorge Mario Andrino y Luis Morales, expertos que abordaron distintos puntos de vista sobre el tema.

Acompaña a @krismacastillo y @vozdeltuit en #Alas845. Hoy tendremos un análisis de la coyuntura nacional, nos acompañan Jorge Mario Andrino y Luis Morales. Síguenos en línea: https://t.co/sotiGRXJZQ pic.twitter.com/zrwl1IVkWZ — Canal Antigua (@CanalAntigua) July 26, 2019

El análisis de coyuntura

Jorge Mario Andrino habló al respecto sobre el tema del tercer país seguro y dijo que «esto es una amenaza, pero también hay que pensar si se pueden ejecutar».

Esto debido a que «podría estropear relaciones aunque sean menores. Quizás no hemos podido apoyar con la migración pero en otros temas tenemos una relación estrecha», disertó Andrino.

Por su parte, Luis Morales mencionó que esta necesidad de Donald Trump se debe a que busca «trasladar la carga migratoria hacia un tercer país».

Así mismo indicó que «a veces el proceso para pedir asilo se tarda dos años y él espera que esos dos años los vivan fuera de Estados Unidos».

Morales agregó que «Nuestros migrantes no se van a quedar esperando un anuncio, Guatemala se puede convertir en un tercer país de facto, con o sin acuerdo. Si alguien no entra Estados Unidos, no se va a regresar a su país y se quedará en nuestro país».

