ALas845: ex subcontralor del Gasto Público y Comisiones de postulación

En #ALas845 con Christians Castillo y Mario Rosales, en entrevista estuvieron: ex subcontralor del Gasto Público y dos integrantes de la planilla 11 para las Comisiones de Postulación.

Para la primera intervención se tuvo en el estudio al ex subcontralor del Gasto Público, César Elías, quién habló acerca de «lo que hace vinculante una notificación, es que salga del despacho del contralor».

Elías recalcó que «el Contralor y el subcontralor deben trabajar de la mano, y yo no sentía esa confianza», esto relacionado a su puesto como subcontralor.

«A mi me asombró que me pidió la renuncia de un día a otro, porque siempre me había dicho que trabajara con confianza en el cargo», aseveró el ex subcontralor.

Comisiones de Postulación

Para hablar acerca de las comisiones de postulación estuvo Harold Pérez y José Luis Farfán, miembros de la planilla 11.

«Hemos sido un grupo independiente, no pertenecemos a las organizaciones grandes y fuertes», manifestó Harold Pérez.

A su vez, indicó que su «objetivo es darle la oportunidad a profesionales para llegar a las comisiones de postulación y no les dan la oportunidad».

Por su parte, José Farfán dijo que creen «este es un proceso que involucra a los mejores profesionales que buscan una justicia transparente».

