Alcalde de Sansare afirma haber actuado conforme a la ley

El pasado miércoles se dio a conocer que los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones decidieron retirarle la inmunidad al alcalde de Sansare, El Progreso, Alex Donaldo Castañeda Mejía

Él es señalado de haber abusado de su autoridad al promover la expulsión de los concejales titulares de la municipalidad así como de lo síndicos, tras no participar en sesiones de la corporación y que en su lugar convocó a los suplentes.

Sin embargo, ante estas situaciones, el jefe edil, mediante un comunicado indica que la denuncia presentada en su contra por parte de los ahora ex miembros del consejo municipal tiene fines espurios y políticos.

Según explica, la molestia de los ex miembros del consejo, se produjo luego que el mes pasado, en una sesión realizada el 8 de diciembre, quedaron consignadas en el acta de la reunión supuestas acciones ilegales que fueron propuestas por el ex sindico Werner Rodríguez, en la cual este presuntamente pretendía cometer un acto de fraude en la municipalidad, que consistía en una supuesta reparación de vehículos sobrevalorada o bien solicitar un apoyo económico a un grupo de constructores para así cubrir lo no percibido en dietas, ya que con anterioridad se acordó no cobrar dietas durante las reuniones.

Se indica que el consejo ha intentado remover al alcalde del puesto, y han presentado una serie de denuncias en contra de este, que hasta el momento continúan en manos de los entes encargados.

De momento se afirma que el jefe edil estará presentando un amparo contra la decisión de la Sala pues afirma que no hay motivos para retirarle la inmunidad ya que ha actuado conforme a derecho.