Alcalde de Villa Canales responde a señalamientos por recibir vacuna contra Covid-19

El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín habló sobre la investigación que se hará por haber recibido la vacuna contra el COVID-19

Polémica y crítica ha generado en las últimas horas el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín quien recibió la vacuna contra el COVID-19, sin cumplir con los criterios del plan de inmunización.

Ante ello, el jefe edil indicó que él fue vacunado por haber creado en el 2016 las clínicas médicas municipales, por ello el índico que fue convocado para poder recibir la primera dosis de contra el COVID-19.

«Realmente me sorprendí cuando fue convocado por parte del Ministerio, hice la consulta con el encargado de Salud en la Municipalidad y me decía que obedecía a que yo era el representante de las clínicas. Nunca se me ocurrió rechazar la vacuna», dijo el jefe edil.

La Concejal de Villa Canales también se pronunció al respecto, rechazando la información falsa que circula sobre que los trabajadores de dicha municipalidad también recibieron dicha vacuna.

«El miércoles 10 de marzo se nos entregó una hoja en la que podíamos anotarnos si queríamos o no ser vacunarnos. De forma verbal dijo que no me vacunaría porque nosotros no somos personal de primera línea. Me encuentro indignada pero no me sorprende, pues sé el poder que este señor tiene», indicó la concejal Venuz de León Barrios.

Cuando se le consultó vía telefónica al alcalde Marroquín respecto a la verificación que realizará el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza para ver si se encuentra afiliado al partido y solicitar su expulsión, el jefe edil respondió que él ya no se encuentra en ese partido político.

Para finalizar el jefe edil justificó y asegura que nunca fue de mala fe hacer ese tipo de acciones.

La Procuraduría de los Derechos Humanos también cuestionó los controles de la cartera sobre los procesos de vacunación, además recordaron que la priorización del Plan de Vacunación es por la poca disponibilidad de la vacuna, para llevar un orden y asegurar la inoculación del personal de salud en primera línea.