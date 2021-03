Alcaldes de Chinautla y Guatemala explican que falta de agua es por conexiones ilegales

Ante las constantes manifestaciones de los vecinos de la zona 6 y de Chinautla, las Municipalidades de Guatemala y Chinautla indicaron que se encuentran en reunión y que ya se encuentra una denuncia en el Ministerio Público por el robo de agua en el sector.

Desde hace varios meses, vecinos de la zona 6 y de Chinautla han protestado por la falta del vital líquido en ese sector, además de los cobros excesivos que oscilan más de los Q.300, además de la falta de atención por parte de las autoridades.

Ante ello, se le consultó a la alcaldesa de Chinautla referente a las protestas que han estado realizando las personas e indicó que la falta de agua en ese sector es por las conexiones ilícitas que se registra hasta las aldeas de dicho municipio.

«Ellos creen que la razón porque no hay mucha agua, es porque hay gente que se conecta ilegalmente y eso lo tenemos en toda la República. Que ellos tengan determinado no creo, si me llamaran de que pongamos la denuncia juntos, no hay inconveniente», dijo Elizabeth del Cid Medrano, alcaldesa de Chinautla.

La alcaldesa resaltó que como municipalidad de Chinautla entregaron una tubería, sin embargo, Empagua fue la que realizó el cambio de tubería de asbesto.

Por su parte, el alcalde Ricardo Quiñonez resaltó que ya está la denuncia en el Ministerio Público por el robo de agua y que esperan que avancen las investigaciones para solventar la situación de la falta del vital líquido en dicho sector.

«De parte de la Municipalidad hemos descubierto y presentado la denuncia sobre el robo de agua y esperamos que estas denuncias tengan una respuesta inmediata», dijo Ricardo Quñonez, alcalde de la ciudad de Guatemala.

Este lunes, nuevamente un grupo de pobladores de varios lugares de las zonas 6 y 18 de la capital realizaron una manifestación rente a la Municipalidad de Guatemala para denunciar falta de servicio de agua entubada en varios sectores de ese lugar.