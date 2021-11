Alcanzan acuerdo climático en la COP26 de Glasgow con referencia a los combustibles fósiles

El sábado se alcanzó un acuerdo climático COP26 en Glasgow después de conversaciones maratónicas, que incluye por primera vez en la historia una referencia a los combustibles fósiles y su papel en la crisis climática.

El texto final apunta explícitamente al carbón, que es el mayor contribuyente al cambio climático. En las 25 COP anteriores de Glasgow, nunca un acuerdo ha mencionado el carbón, el petróleo o el gas, o incluso los combustibles fósiles en general, como impulsores —y mucho menos como la causa principal— de la crisis climática.

Un presidente de la COP26 visiblemente lloroso, Alok Sharma, hizo el anuncio con golpes de mazo. Enmendó oralmente el borrador más reciente del texto suavizando el lenguaje en torno a los combustibles fósiles después de que India e Irán plantearon objeciones al mismo. El acuerdo final ahora se refiere a una «disminución gradual» del carbón en lugar de una «eliminación».

Las conversaciones se prolongaron en horas extraordinarias debido a que el viernes por la noche persistieron profundas divisiones sobre temas clave, cuando originalmente estaba previsto que finalizara la conferencia. Además del lenguaje en torno a los combustibles fósiles, un punto clave fue la cantidad de dinero que el mundo desarrollado debería pagar al Sur Global para ayudarlo a adaptarse a la crisis climática.

Sharma dijo anteriormente a los delegados que estaba «infinitamente agradecido» por mantener vivo a 1,5. El objetivo general de Sharma era lograr un acuerdo que impulsara al mundo a contener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los científicos dicen que se necesita un límite para evitar el empeoramiento de los impactos de la crisis climática y evitar un cambio climático catastrófico.

