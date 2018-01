Aldana: “La nueva Junta Directiva del Congreso es producto de la vieja política”

La fiscal general Thelma Aldana se pronunció este 15 de enero con respecto a la elección de la Junta Directiva del Congreso para el período 2018-2019, y dijo que a su criterio fue definida conforme a los mecanismos de la “vieja política”.

Me parece que la elección de Junta Directiva es producto del control y dominio de la vieja política de Guatemala. Ojalá que esta Junta Directiva actúe en beneficio de la población guatemalteca y que apoye de verdad la lucha contra la corrupción e impunidad” , afirmó.

Agregó que le “desmotiva” participar en el próximo proceso para designar Fiscal General, en el cual podría optar por la reelección, ante la forma en la cual quedó integrada la Junta Directiva del Congreso.

El diputado Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, restó importancia a las declaraciones de Aldana, al indicar que sus compañeros están comprometidos con la lucha contra la corrupción.

Yo siempre he estado vigente en la lucha de cualquier funcionario corrupto y de cualquier práctica corruptiva. Yo respeto mucho lo que está diciendo la Fiscal General, pero en mi caso no es así. No sé a qué le llaman la vieja política y la nueva política”, afirmó el congresista.