Alejandro Giammattei ofrece comisión nacional anticorrupción

En entrevista con un canal de televisión de EE.UU., Alejandro Giammattei, habló sobre el acuerdo de tercer país seguro y Sandra Torres, entre otros temas.

El ganador de las elecciones presidenciales, Alejandro Giammattei, respondió una entrevista en el programa Conclusiones de CNN en Español, en la que afirmó que creará una comisión nacional anticorrupción compuesta por 58 personas y 3 comisionados.

Migración

Giammattei dijo que un virtual acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos necesitaría la aprobación de los congresos de ambos países antes de ser implementado.

Aseguró que revisaría el acuerdo durante el período de transición de cinco meses, porque necesita tiempo para examinar el compromiso que el presidente Jimmy Morales hizo con el gobierno de Donald Trump.

Giammattei también dijo que habló el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y le agradeció por el apoyo a su nuevo gobierno. Asegura que hablaron sobre inmigración y que le mencionó a Pompeo que ambos países deberían trabajar en el desarrollo regional y no solo centrarse en detener a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

“El tratamiento que nosotros le queremos dar a la migración es de fondo, es atacar la causa, no los efectos. El efecto de poner un muro físico o un muro de armas en la frontera con México no detiene la migración. Lo único que la detiene son muros de prosperidad”, dijo.

Torres, CC y pena de muerte

En cuanto a Sandra Torres, recalcó su objetivo de que la candidata sea procesada.

“Yo dije y lo sostengo: voy a hacer todo lo que esté en mis manos por que efectivamente la señora responda por todos los actos ilícitos que ha cometido”, dijo.

“No descansaré. Voy a hacerlo con ella y todas las personas que hayan sido señaladas de corrupción en los anteriores gobiernos”, añadió.

Sobre un posible regreso de Iván Velázquez, el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al país, Giammattei recordó que el mandato de la Comisión concluye en septiembre.

“El problema que hay es que la CICIG se acaba el 3 de septiembre. Si quiere venir en mi gobierno como visitante, no habría ningún problema, pero no podría regresar como comisionado, en vista de que la función de la CICIG se termina, nos guste o no, el 3 de septiembre de este año”, dijo.

En cuanto a la pena de muerte, aseguró que «es constitucional, y en el caso que un juez me envíe a mí una solicitud del recurso de gracia, lo analizaré y tendré la opción de decir sí o decir no dependiendo del caso”.

Y sobre la Corte de Constitucionalidad, adujo que en su gobierno tratarán de «llevarse bien» con todos los organismos del estado, y ser «respetuosos de la ley» como siempre lo ha sido, explicó.

«Voy a respetar los fallos judiciales, y cuando no esté de acuerdo con los fallos judiciales, los apelaré conforme a la justicia», finalizó.

