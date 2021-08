Alejandro Sinibaldi presentó una recusación contra la juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifán

El 24 de agosto de 2020, tras permanecer mas de 3 años prófugo de la justicia, el exministro de Comunicaciones proveniente de Italia, decidió ponerse a disposición de la justicia para así enfrentar cinco procesos en su contra en los cuales se les señala de actos de corrupción.

A un año de su entrega, el ex ministro ha decidido recusar a la juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifán para que deje de conocer los casos Construcción y Corrupción así como Odebrecht, al considerar que no ha sido imparcial durante el proceso.

Con este recurso, se espera que la juez conozca en audiencia los fundamentos legales de la misma para que así se pronuncie sobre si acepta o no los señalamientos en su contra, y si el proceso debe o no ser conocido por una sala de apelaciones que determine si puede continuar conociendo ambos casos donde el ex funcionario se encuentra involucrado.

De momento Sinibaldi, aun espera conocer si por este casos debe o no enfrentar juicio, al igual que en los casos Transurbano y Cooptación del Estado donde también se encuentra procesado.