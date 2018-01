Alejos rompe el silencio y hace señalamientos contra Fiscal y Comisionado

El diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, difundió un video en el cual señala a la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, de tratar de desestabilizar al país, derivado de los procesos seguidos en contra de políticos señalados en procesos de corrupción.

Este es el mensaje del primer vicepresidente del Congreso, este se transmitió únicamente por televisión abierta:

Alejos asegura que la investigación del caso #TraficantesDeInfluencias, por la cual se solicitó que se le retire el derecho de antejuicio, es una persecución de origen político y afirma que no existen prueba en su contra, para vincularlo a acciones relacionadas con la tramitación ilegítima de la devolución del crédito fiscal.

El parlamentario agregó que Aldana, en reiteradas ocasiones ha manifestado que analiza postularse como candidata presidencial y considera “que no es justo que por limpiar el camino para lograrlo, haga señalamientos sin fundamento”.

Quiere intimidarme porque no me presté y no me prestaré a dar un golpe de Estado técnico al Presidente (Jimmy Morales) que es otro de sus objetivos. El MP y la CICIG violaron mi derecho de presunción de inocencia y derecho de antejuicio. No me van a callar y no voy a permitir que hundan al país con acciones ilegales”, asevera el congresista.