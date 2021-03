Alemania cae ante Macedonia y suma otro «papelón» con Joachim Löw

Alemania es tendencia en las redes sociales, al caer ante Macedonia como local en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

Y es que solo se trata del tercer partido que pierde la Mannschaft en toda su historia en las eliminatorias mundialistas de la UEFA, y la primera derrota desde hace 20 años en esa clasificación.

Por Alemania anotó Gundogan al 63, mientras que por Macedonia, Pandev al 45+2 y Elmas al 85 para colocar a los teutones en al tercer puesto en el grupo J que lidera Armenia con 9 puntos.

El ridículo de los teutones parece ya no ser una casualidad, pues no está lejos la goleada ante España en la Liga de Naciones, lo cual indica que la salida de Joachim Löw de la dirección técnica, parece ser el cambio necesario para encauzar la nave.

El choque en Duisburgo fue de principio una posesión alemana que intentó imponer condiciones, pero ante la impotencia del gol, fue Macedonia la que aprovechó un descuido de la defensa alemana para ponerse al frente por medio del ex del Inter, el veterano, Goran Pandev.

«La decepción es enorme para todos nosotros. Parecíamos cansados, cometimos errores y avanzábamos lentamente en el juego. Nuestros oponentes eran profundos y no pudimos encontrar ningún medio para plantearles problemas», declaró a la prensa Löw.

Por su parte, el único anotador por parte de los alemanes, Gundogan, dijo que se sabía que esa derrota no «debía suceder».

«Todos sabemos que tal derrota no debería suceder. No lucimos bien cuando concedimos. Ese no es nuestro reclamo y no se puede explicar. Todos tenemos que estar en plena forma a finales de mayo», enfatizó.