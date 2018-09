La UEFA optó por la seguridad y eligió este jueves a Alemania para organizar la Eurocopa 2024 de fútbol, en detrimento de Turquía, que fracasó en su cuarto intento por albergar la competición continental.

Según la Federación Alemana de Fútbol, de los 17 miembros del comité ejecutivo de la UEFA autorizados a votar, 12 lo hicieron en favor de la candidatura germana y 4 de la turca, mientras que un miembro se abstuvo.

La UEFA no comunicó oficialmente el resultado de la votación.

Dos miembros del comité ejecutivo no tuvieron derecho al voto, Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, y Servet Yardimci, vicepresidente de la Federación Turca.

“Quiero agradecer al comité ejecutivo de la UEFA su confianza increíble”, señaló Grindel, tras la designación de su país.

“Queremos organizar una gran fiesta del fútbol y mostrar al mundo hasta qué punto nuestro país puede ser hospitalario”, añadió Philippe Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014 y que liderará el comité de organización.

La Eurocopa 2024 reunirá a 24 selecciones en 51 partidos disputados en diez estadios, entre ellos el Allianz Arena de Múnich y el Estadio Olímpico de Berlín.

La última gran competición futbolística organizada por Alemania fue el Mundial 2006. Alemania Occidental organizó la Eurocopa en 1988, antes de la reunificación con Alemania Oriental en 1990.

Turquía, por su parte, no pudo lograr la organización del torneo en su cuarto intento, tras ser batida por un voto contra Francia en 2010 por la edición de 2016.

Este jueves, antes de la votación, las dos candidaturas hicieron una última presentación ante el comité ejecutivo. Después un resumen del informe de evaluación fue presentado al gobierno de la UEFA, presidida por el esloveno Alexsander Ceferin.

En este documento de 42 páginas, publicado la semana pasada, la UEFA mostraba su satisfacción con la candidatura alemana, basada en la idea de que “el fútbol puede unir a la sociedad”, con un dosier de “alta calidad”.

Pero no fue suficiente para tranquilizar a las autoridades de la federación, con miedo a las repercusiones que podía tener la polémica nacida antes del Mundial, cuando dos internacionales germanos de origen turco, Mesut Ozil e Ilkay Gundogan, se fotografiaron con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Los dos jugadores recibieron muchas críticas y Ozil anunció su salida de la selección, señalando que fue víctima “de racismo y de una falta de respeto”. El escándalo alcanzó dimensiones políticas y diplomáticas.

Finalmente no fue suficiente para tumbar la opción germana ante una candidatura turca que planteaba muchos interrogantes.

