7 signos de que podrías estar padeciendo alergia al gluten

El gluten se conoce como una clase de proteína que se encuentra en ciertos tipos de cereales.

Algunos de estos son: el trigo, la cebada, la avena y el centeno, la escanda, el triticale, la malta, la espelta, el farro y el kamut.

Es claro saber que no todas las personas son alérgicas al gluten, por lo que unas podrán consumirlo y no presentar ninguna alergia, a lo contrario de otras personas.

Su función principal es funcionar como elemento aglutinante, es decir, que sirve para contribuir a la unión de más ingredientes en las masas de panadería y pastelería.

No obstante, muchas personas son alérgicas a este componente y no lo saben porque no presentan algún efecto adverso.

Pero otras tienen síntomas que afectan notoriamente su salud y es una constante molestia.

Enfermedades autoinmunes

Usualmente las personas que padecen de estas enfermedades son las mismas que no toleran el gluten.

Dentadura

En este caso, el gluten deteriora los dientes ya que impide que el cuerpo absorba correctamente los nutrientes que fortalecen la dentadura.

Piel

Es quizá una de las señales más notorias, afectan la piel y las uñas, presenta pequeñas erupciones como si fueran espinillas, además de comezón en mano, brazos y cuello.

Problemas hormonales

Afecta principalmente a las mujeres con cambios en los ciclos menstruales y/o alteraciones en el peso.

Malestares gastrointestinales

El sistema digestivo suele ser de los primeros en verse afectado por la alergia al gluten, esto debido a que se hincha, y presenta cólicos, náuseas o diarreas.

Sistema Nervioso

Interrumpe la capacidad de concentración, además debido al consumo del gluten, ocasione que se desarrolle un cuadro de depresión.

Anemia

Como afecta la absorción de nutrientes, el hierro es uno de los afectados y esto propicia la anemia.

Recuerda: aunque puedas estar presentando algunos de estos síntomas no puedes asegurar que se trate de una alergia al gluten, por lo que siempre es recomendable ir al médico.

