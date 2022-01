Alertan sobre incremento de casos de COVID-19 en Venezuela

El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Ómicron del Covid-19 es que en las próximas semanas comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, medico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.

“Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que es lo mismo que está pasando en Europa, sobretodo en la Europa occidental”, dijo durante una transmisión de la Sociedad Venezolana de infectología.

“Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que están infectados, con enfermedad leve, la mayoría con enfermedad leve gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante”, añadió el experto.

Presidente refiere que el país registra seis casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes

El presidente Nicolás Maduro dijo el martes por la tarde que actualmente el país registra seis casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y que, tras la llegada de Ómicron, se registra un “aumento paulatino, todavía no acelerado”.

“Hemos venido aumentando casos desde hace tres, cuatro días (…) tenemos que mantener los cuidados al máximo, ayer empezamos clases y vamos a continuar en clases y vamos a continuar hasta nuevo aviso la flexibilización abierta, la sociedad funcionando”, indicó al presentar un balance a través del canal del Estado.

Al anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado había advertido el lunes que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de vacunación.

“Estamos en este momento con presencia de la Ómicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira, esperamos que pueda haber un aumento de casos así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria”, declaró a través del canal del Estado.

Según Maduro, casi el 95% de la población en Venezuela está vacunada.

Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40,44% de la población ha recibido el esquema completo de algunas de las vacunas disponibles en el país.

En ese sentido, el medico Julio Castro insiste en la necesidad de “tener datos certeros” y considera “inconcebible” que, a casi dos años de pandemia, en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni exista una página web que exponga información vinculada con la vacunación.

“En la medida en la que no tengamos datos, en Venezuela vamos a tener un pie cojo y eso es una gran debilidad y eso es un tema de voluntad política. No entiendo cuál es la lógica de no tener el porcentaje de pruebas positivas, que hoy en día está claro que es un elemento central”, enfatizó.

Hasta el momento, el país registra oficialmente un total de 448.463 casos positivos y 5.366 fallecidos.

Fuente: VOA

