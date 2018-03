Dispositivo aterroriza a usuarios con inquietante risa y siembra la duda sobre “espionaje”

La compañía Amazon prometió que evitará que su asistente de voz Alexa emita espontáneamente unas extrañas “risas” o “cacareos” que han generado todo tipo de comentarios. Además, el dispositivo ha recibido otras críticas por parte de los usuarios, que la asocian, incluso, con espionaje.

Se trata de un dispositivo de comando de voz que responde al nombre de Alexa y ofrece desde servicio de despertador hasta facilitar un viaje en Uber o proveer información sobre el clima.

En las últimas semanas, usuarios de los altavoces inteligentes que tiene instalado el software de Alexa han expresado en tono hilarante sus “miedos” por los sonidos que emite, pues a veces parece reír de forma amenazante y sin razón aparente.

“Si Alexa se ríe de ti en tu cara, imagínate lo que dirá sobre ti a tus espaldas”, dice un comentario en Twitter de @mattblaze.

Otros, más cercanos a las teorías de conspiración, se preguntaban incluso si la inteligencia artificial que se revela en contra de los humanos está comenzando a materializarse.

Amazon aseguró a la AFP que había investigado sobre lo que estaba ocurriendo y descubrió que, en ocasiones, Alexa registra por error la frase “Alexa, ríe”, y obedece.

Amazon’s Alexa devices have creepily started laughing at people for no reason. pic.twitter.com/JRq1yV0oFO

— UberFacts (@UberFacts) March 7, 2018