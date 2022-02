Algunos estados de Estados Unidos quieren boicotear el vodka ruso

El alcohol de fabricación rusa es el objetivo más reciente en la creciente reacción contra la invasión en Ucrania por parte de la nación que dirige Vladimir Putin.

Hasta ahora, los funcionarios de Ohio, Utah y New Hampshire han pedido a las licorerías que retiren de los estantes los productos fabricados en Rusia o de marca rusa, una medida que apunta en gran medida al vodka, ya que está más estrechamente asociado con el país.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, solicitó este sábado que las tiendas estatales de bebidas alcohólicas «eliminen todos los productos fabricados en Rusia y de marca rusa», y explicó que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es una «violación atroz de los derechos humanos».

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, hizo un anuncio similar, y también pidió la eliminación de los «licores de fabricación rusa y de marca rusa».

Estos movimientos son en gran parte simbólicos, e incluso pueden perder el objetivo previsto, ya que muy pocas marcas importadas a Estados Unidos todavía producen el licor en Rusia.

