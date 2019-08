Usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos al ver la explosión de una instalación militar rusa en Siberia.

El suceso dejó a dos personas con heridas y a varias personas con crisis nerviosa, informaron medios de la localidad.

Los videos publicados en Twitter muestran cómo el depósito de municiones, situado en la región de Krasnoyarsk, fue consumido por una enorme bola de llamas que se podía ver a kilómetros de distancia.

Las tomas también documentoaron el momento en que escombros y chispas salieron volando hacia los cielos del área escasamente poblada.

Según los informes preliminares, los habitantes de Kamensk, un pueblo cercano, estaban siendo evacuadas cuando ocurrió la explosión.

#Russia

An explosion of munitions was heard in the military unit 74008 located near the city of Achinsk in the Krasnoyarsk Region in Russia's Siberia pic.twitter.com/ujsNdHOfYa

— شبكة أخبار المعارك ( EN / RU ) (@BNNSYR) August 5, 2019