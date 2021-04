Amanda Miguel hizo un cambio radical de look ¡Se ve fantástica!

Para los millennials es imposible no saber quién es Amanda Miguel, de seguro escuchamos a nuestros padres cantar grandes éxitos como «Él me mintió», «Así no te amarán jamás» o «Ámame una vez más».

A pesar de su extraordinario talento, esta vez fue la apariencia de la cantante que nos tiene a todos encantados.

Tal vez en el pasado Amanda era inigualable gracias a su gran melena y su voz extracomunal, pero la famosa demostró que no necesita de su cabello para deslumbrar a cualquiera.



La galardonada a nivel mundial con un par de fotografías que compartió en sus cuentas de redes sociales demostró una apariencia a la moda y abrazando el plateado de sus canas, con un corte pixie.

Junto con las imágenes escribió: «Quiero contarles algunas cosas lindas de mi vida que deseo de corazón compartirles… Gracias a DIOS estoy SANA rodeada de amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan».

«Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente. ¿Qué les parece?», agregó.

Un video de aceptación

Después Amanda Miguel subió un video explicando el motivo de su cambio de look, y resulta que la celebridad lo hizo para evitar volver a pintarse el cabello y que este creciera ya con su color natural.

Por supuesto, miles de seguidores quedaron encantados y apoyaron a la cantante con cientos de comentarios que aplaudían su valor.

«Hoy me miro al espejo y me amo tal cual soy… espero que les guste y me sigan queriendo ¡Como siempre!», aseguró con una gran alegría.