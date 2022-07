Amber Heard busca apelar el fallo del juicio con Johnny Depp

Los abogados de Amber Heard presentaron este jueves una notificación de apelación en Virginia en la que indican que tienen la intención de apelar el veredicto del juicio del jurado y todas las mociones posteriores al juicio que no fueron a favor de su cliente en el caso civil con su exmarido, el actor Johnny Depp.

El documento judicial no detalla el argumento de apelación de Heard, pero sus abogados indicaron previamente que presentaría una apelación después de que un jurado concediera en junio US$ 15 millones en daños a Depp y solo US$ 2 millones a Heard en sus respectivas demandas por difamación.

A principios de este mes, un juez de Virginia negó siete mociones posteriores al juicio que Heard presentó en un intento de luchar contra el veredicto del jurado.

Sus abogados habían pedido a la jueza del caso que anulara la decisión y declarara la nulidad del juicio, argumentando que uno de los jurados del caso no debería haber sido elegible porque su citación estaba destinada a su padre, que tenía el mismo nombre y vivía en la misma dirección.

La jueza Penny Azcarate dictaminó que no había «ninguna prueba de fraude o mala conducta» por parte del miembro del jurado y que el veredicto debía mantenerse. También señaló que ambas partes habían interrogado y aceptado a todos los miembros del jurado al inicio del juicio.

«El debido proceso fue garantizado y proporcionado a todas las partes en este litigio», escribió Azcarate en aquel momento.

Depp, de 59 años, había demandado a Heard y argumentado que le había difamado cuando se autodenominó «una figura pública que representa el abuso doméstico» en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. El actor negó haber golpeado a Heard, de 36 años, y dijo que fue ella quien se volvió violenta en su relación.

Heard contrademandó, diciendo que Depp la desprestigió cuando su abogado calificó sus acusaciones de «bromas». El jurado concedió a Heard 2 millones de dólares por daños y perjuicios en una de sus contrademandas.

Heard dijo que sólo golpeó a Depp para defenderse a sí misma o a su hermana.

*Con información de CNN