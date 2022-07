Amber Heard busca que se anule el juicio tras problema con un jurado

Los abogados de Amber Heard pidieron al tribunal que declare la nulidad del juicio y ordene un nuevo juicio en el caso de difamación contra su exmarido Johnny Depp.

En documentos judiciales fechados el 8 de julio en el tribunal de circuito del condado de Fairfax, Virginia, que complementan una presentación anterior, los abogados de Heard afirman que la información de la lista del panel del jurado enviada a los abogados antes del juicio no parece coincidir con la demografía de uno de los miembros del jurado.

El jurado 15 nació aparentemente en 1970, pero la citación para ser jurado era para alguien con el mismo apellido nacido en 1945, afirman los documentos judiciales.

«El jurado nº 15 no era la persona convocada para ser jurado el 11 de abril de 2022 y, por lo tanto, no formaba parte del panel del jurado y no podía haber servido correctamente en el jurado en este juicio», dice el memorando. «Por lo tanto, se debe declarar la nulidad del juicio y ordenar un nuevo juicio».

Los documentos afirman que el jurado 15 y el individuo originalmente convocado para servir en el jurado viven ambos en la misma dirección.

«Como el Tribunal sin duda está de acuerdo, es profundamente preocupante que una persona que no ha sido convocada para ser jurado se presente para serlo y sirva en un jurado, especialmente en un caso como éste», continúa la presentación.

No está claro si el tribunal era consciente del supuesto error antes del juicio.

Los abogados de Depp tienen 30 días para responder a la moción de Heard.

La presentación del tribunal argumenta que el debido proceso de Heard se vio comprometido si el individuo no era el mismo de la lista, o si el secretario no verificó su identidad.

Heard y Depp fueron declarados responsables de difamación en sus demandas mutuas el mes pasado, pero el jurado concedió US$ 15 millones por daños a Depp y solo US$ 2 millones a Heard.

En una presentación de la semana pasada, los abogados de Heard plantearon previamente el posible problema del jurado y afirmaron que los daños concedidos a Depp eran excesivos y no estaban respaldados por las pruebas del juicio. También acusaron a Depp de basarse en «declaraciones prescritas y judicialmente privilegiadas como base de sus reclamaciones de difamación por insinuación».

