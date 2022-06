AMLO anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes en conferencia de prensa que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, porque no se invitaron a todos los países de América.

“Acerca de la Cumbre ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, indicó el mandatario.

López Obrador también confirmó que el jueves y viernes de esta semana estará visitando comunidades en el estado de Oaxaca que resultaron afectadas por el huracán Agatha.