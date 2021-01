Amparan a Sandra Torres para que la UNE no realice asambleas sin convocarla

La Sala Primera de apelaciones del ramo civil otorgó un amparo a la ex candidata presidencial, Sandra Torres, para que el partido Unidad Nacional de la Esperanza no realice asambleas sin su presencia.

Por considerar que se comete una supuesta ilegalidad al realizar reuniones sin convocarla, la ex candidata presidencial, Sandra Torres, presentó un amparo ante la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil, en el cual solicita que la Unidad Nacional de la Esperanza no realice asambleas sin que sea convocada.

Aunque derivado de las medidas sustitutivas que actualmente goza por estar ligada a proceso por el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito en dicho partido político, se le tiene prohibido asistir a las reuniones que éste realice, la Sala presidida por Wilber Castellanos, decidió otorgarle el amparo provisional con el cual prohíbe a la UNE realizar las asambleas sin que se convoque a Torres.

Según se explicó, la excandidata, quien aún lucha por no perder la secretaría general del partido, interpuso el recurso en contra del secretario interino, Oscar Argueta, a lo cual el parlamentario aseguró que impugnarán la decisión, pues consideran que fue un error dirigir el amparo en contra de él y no en contra del Comité Ejecutivo de la agrupación, que finalmente toma la decisión de convocar o no a las reuniones partidarias que exige el Tribunal Supremo Electoral.