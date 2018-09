Anam: Jimmy Morales no actuó de forma ilegal contra Cicig

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, asegura que el mandatario no actuó de forma ilegal.

Escobar afirma que el presidente Jimmy Morales no actuó de forma ilegal al no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ya que dentro de las facultades del gobernante se encuentra la decisión de darle continuidad o no.

Sin embargo, considera necesario vigilar las consecuencias de esa decisión.

Escobar indica que, de momento, el cuerpo colegiado de la entidad tomará una decisión sobre su postura oficial al respecto.

