Anciano muere en Hawai después de caer en tubo de lava

Un anciano murió después de caer en un tubo de lava en su propiedad en Hilo, Hawai, anunció la policía este miércoles.

El hombre fue reportado como desaparecido después de que no se supo nada de él en varios días, según la policía de la isla de Hawai. Cuando fueron a su casa en Kaumana este lunes, descubrieron que el hombre se había desplomado 6 metros debajo de la superficie a través de un área suave de tierra en un tubo de lava, según un comunicado de prensa.

Según el Servicio Geológico de EE. UU., los tubos de lava son canales naturales a través de los cuales la lava viaja debajo de la superficie. Los tubos se forman encostrando los canales de lava y los flujos de pahoehoe (manto de lava fluida). Kaumana Caves Park, cerca de Hilo, es un destino para los excursionistas que pueden explorar los tubos de lava creados por un flujo de 1881 desde Mauna Loa.

El comandante de policía Robert Wagner le dijo a Big Island Now que parecía que el hombre había estado podando ramas cuando cayó por el suelo blando.

Los equipos de rescate pudieron descender en rapel en el tubo de la lave y traer al hombre de vuelta. Fue transportado al Centro Médico Hilo, donde fue declarado muerto, según el comunicado de prensa.

La policía no ha revelado el nombre del anciano porque su familia no ha sido notificada. Una autopsia realizada el martes determinó que murió como resultado de lesiones consistentes con caídas, dijo la policía, y no se sospecha de homicidio.

*Con información de CNN

Comentarios

comentarios