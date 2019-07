Entre las tantas sorpresas que trajo la Comic-Con 2019 y Marvel, la noticia es que veremos a la protagonista de «Maléfica» en un nuevo proyecto.

El pasado sábado 20 de julio, durante la Comic-Con 2019, la actriz Angelina Jolie se hizo presente y confirmó muchos rumores.

Jolie habló acerca de su participación para el universo de Marvel, en su nueva película «The Eternals», en donde dará vida al personaje de «Thena».

«Estoy tan emocionada de estar aquí, voy a trabajar 10 veces más duro porque, creo que eso es lo que significa ser parte de la MCU y de esta familia, sabemos cuál es la tarea que tenemos por delante. Sabemos lo que se merece… Todos vamos a estar trabajando muy, muy duro», expresó con gran emoción Jolie ante sus fans.

Así mismo, la actriz de 44 años y con una amplia trayectoria, reconocida recientemente por su protagónico en «Maléfica», reafirmó su compromiso para con esta nueva aventura.

«The Eternals» forma parte de la fase 4 del universo de Marvel, mismo que basa su trama en una serie de personajes «inmortales».

Mismos que representan una «derivación evolutiva» y que su misión principal está en convertirse en los «defensores de la Tierra».

Marvel se encargó de confirmar a otros actores que integrarán el elenco de «Los Eternos».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM

— Marvel Entertainment (@Marvel) 21 de julio de 2019